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Сегодня, 03:12

Леонов: «Для летней Олимпиады в Казани не хватает только велотрека»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава минспорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что не отказывается от планов построить велотрек в Казани и рассматривает проекты для его возведения.

«Для летней Олимпиады не хватает только велотрека. Желание его построить давно есть, и мы просмотрели несколько проектов. Собираемся поехать в Белоруссию, посмотрим там очень хороший велотрек в Минске, у них там комплекс, где ледовый дворец. Сегодня говорить о каких-то больших капитальных инвестициях в большие комплексы пока тяжеловато. В целом, да, желание такое мы уже давно высказывали», — цитирует ТАСС Леонова.

Ранее Леонов отметил, что Казань располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения Олимпийских игр, кроме велотрека.

Источник: https://tass.ru/sport/17411455
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