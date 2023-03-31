Леонов: «Для летней Олимпиады в Казани не хватает только велотрека»

Глава минспорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что не отказывается от планов построить велотрек в Казани и рассматривает проекты для его возведения.

«Для летней Олимпиады не хватает только велотрека. Желание его построить давно есть, и мы просмотрели несколько проектов. Собираемся поехать в Белоруссию, посмотрим там очень хороший велотрек в Минске, у них там комплекс, где ледовый дворец. Сегодня говорить о каких-то больших капитальных инвестициях в большие комплексы пока тяжеловато. В целом, да, желание такое мы уже давно высказывали», — цитирует ТАСС Леонова.

Ранее Леонов отметил, что Казань располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения Олимпийских игр, кроме велотрека.