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Россиянин Яковлев завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке

21 октября, 22:40

Россиянин Михаил Яковлев стал третьим в кейрине на чемпионате мира по велотреку.

Золото и серебро во французском Рубе завоевали Харри Лаврейсен и Джеффри Хугланн из Нидерландов.

В октябре Яковлев стал бронзовым призером чемпионата Европы в спринте.

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