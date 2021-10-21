Россиянин Яковлев завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке

Россиянин Михаил Яковлев стал третьим в кейрине на чемпионате мира по велотреку.

Золото и серебро во французском Рубе завоевали Харри Лаврейсен и Джеффри Хугланн из Нидерландов.

В октябре Яковлев стал бронзовым призером чемпионата Европы в спринте.