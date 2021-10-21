Россиянин Яковлев завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке
21 октября, 22:40
Россиянин Михаил Яковлев стал третьим в кейрине на чемпионате мира по велотреку.
Золото и серебро во французском Рубе завоевали Харри Лаврейсен и Джеффри Хугланн из Нидерландов.
В октябре Яковлев стал бронзовым призером чемпионата Европы в спринте.
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