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Сборная Германии отказалась ехать на чемпионат Европы по велотреку в Минске

19:49

Федерация велоспорта Германии приняла решение, что сборная страны по велотреку не отправится на чемпионат Европы в Минске (Белоруссия), сообщает официальный сайт организации 25 мая. В заявлении указано, что в нынешней ситуации участие немецких спортсменов в ЧЕ невозможно.

Также указано, что в федерации настаивают на переносе турнира. При этом сообщается, что Европейская ассоциация велосипедистов серьезно относится к этому вопросу и в четверг рассмотрит вопрос о будущем турнира на заседании правления ассоциации в Лозанне (Швейцария).

Чемпионат Европы в Минске запланирован на 23-27 июня.

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