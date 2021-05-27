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Чемпионате Европы по велотреку в Минске отменен

16:20
UEC. Фото uec.ch.
UEC. Фото uec.ch.

Европейская ассоциация велосипедистов (UEC) приняла решение отменить чемпионат Европы по велотреку, сообщает официальный сайт организации 27 мая. Турнир должен был пройти в Минске (Белоруссия) с 23 по 27 июня.

«В свете текущей международной ситуации правление Европейской ассоциации велосипедистов приняло решение отменить чемпионат Европы, проведение которого было запланировано в Минске (Белоруссия) с 23 по 27 июня 2021 года», — говорится в заявлении ассоциации.

Ранее от участия в чемпионате Европы отказались сборные Великобритании, Германии, Голландии и Литвы. Как заявил президент UEC Энрико Делла Каса, организация работает над альтернативным решением, которое позволит спортсменам выступить на континентальном соревновании в текущем сезоне.

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