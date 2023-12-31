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Сегодня, 11:49

Призер Олимпиады Дмитриев не вошел в список кандидатов в сборную России по велотреку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной России по велогонкам на треке Владимир Хозов сообщил, что бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Денис Дмитриев не включен в список кандидатов в национальную команду на 2024 год.

«Дмитриев не включен в список кандидатов в сборную России по причине того, что он не выступал в 2023 году на соревнованиях, — цитирует Хозова ТАСС. — Он продолжает работать в Китае. Карьеру спортсмена Денис не завершал, дорога в сборную для него не закрыта, посмотрим, как будет развиваться ситуация».

В начале февраля 2023 года Дмитриев уехал в Китай делиться опытом с национальной командой этой страны. Россиянин участвует в тренировках в качестве спарринг-партнера.

37-летний Дмитриев на Олимпиаде-2016 выиграл бронзу в личном спринте. На его счету есть также одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, и четыре победы на чемпионатах Европы.

Источник: ТАСС
Велоспорт
Денис Дмитриев
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