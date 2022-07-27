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Сегодня, 14:38

Серебряного призера чемпионата Европы по велотреку Пискунова дисквалифицировали на 2 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федерация велосипедного спорта сообщила, что серебряный призер чемпионата Европы 2017 года по велотреку Максим Пискунов дисквалифицирован на 2 года.

Спортсмен был признан виновным в нарушении пункта 4.4 «Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении» общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации велосипедиста начинается с 24 июня 2022 года.

24-летний Пискунов — трехкратный чемпион России по велотреку.

Источник: https://fvsr.ru/press/news/700101-informacia-o-diskvalificirovannyh-sportsmenah-na-26-iula-2022
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