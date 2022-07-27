Серебряного призера чемпионата Европы по велотреку Пискунова дисквалифицировали на 2 года

Федерация велосипедного спорта сообщила, что серебряный призер чемпионата Европы 2017 года по велотреку Максим Пискунов дисквалифицирован на 2 года.

Спортсмен был признан виновным в нарушении пункта 4.4 «Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении» общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации велосипедиста начинается с 24 июня 2022 года.

24-летний Пискунов — трехкратный чемпион России по велотреку.