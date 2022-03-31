Международная федерация не пустила трансгендера на чемпионат Великобритании по велотреку

21-летний трансгендер Эмили Бриджес не сможет принять участие в женском турнире чемпионата Великобритании по велотреку в дисциплинах омниум и мэдисон, который пройдет 1-2 апреля в городе Дерби.

Эти соревнования должны были стать для бывшего рекордсмена мира среди юниоров-мужчин первыми в женском спорте. Среди возможных соперниц значилась пятикратная олимпийская чемпионка Лора Кенни.

Однако Международный союз велосипедистов (UCI) заблокировал заявку Бриджес, поскольку 12-месячный период измерения уровня тестостерона у Эмили еще не завершен и в базе UCI ID она все еще значится как мужчина.

В прошлом месяце Бриджес выиграла мужскую гонку по очкам на чемпионате британских университетов в Глазго и заявила, что это ее последний мужской старт.