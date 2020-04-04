Чемпионы России в велотреке из-за отмены авиарейсов пока не могут покинуть Кипр

Действующие чемпионы России по велогонкам на треке Мария и Сергей Ростовцевы, находящиеся на сборе на Кипре вместе со своим тренером, из-за отмены авиарейсов по причине распространения коронавируса до настоящего времени не имеют возможности вернуться в Россию. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский.

— Ситуация сложилась таким образом, что два спортсмена Тульской области и один тренер не могут покинуть сейчас Кипр — это Мария и Сергей Ростовцевы, а также их тренер Михаил Ростовцев, — цитирует ТАСС Гриньковского. — У них были билеты из Кипра в Москву через Минск рейсом авиакомпании «Белавиа» на 4 апреля, но эта авиакомпания отменила все рейсы. До 28 марта людям нужно было подать заявку в консульство России о необходимости своего выезда, что в установленный срок они и сделали.

Теперь ждем, когда будет предоставлен авиаборт для эвакуации, пока никакой информации о дате вылета нет, — продолжил собеседник ТАСС. — Спортсмены и тренер соблюдают режим самоизоляции, ежедневно находятся на связи с консульством. Они были командированы на более длительный срок и ни в чем сейчас не нуждаются. Живут в изолированном месте и даже имеют возможность немного тренироваться.