Власов и «Астана» начинают «Вуэльту». Что ждать от испанского Гранд-тура

На последней велосипедной супермногодневке в сезоне собирается звездный состав.

С 26 августа по 17 сентября пройдет заключительный велосипедный Гранд-тур нынешнего сезона — знаменитая «Вуэльта Испании», которая соберет очень многих суперзвезд, включая действующих победителей «Джиро д'Италия», «Тур де Франс» и, собственно, «Вуэльты». За высокие места наверняка поборются и россиянин Александр Власов, уже входивший в топ-5 на итальянском и французском гранд-турах, а также казахстанская команда Astana Qazaqstan.

В погоне за отдельными этапами?

За свою историю, которая началась в 2007 году, «Астана» добыла немало значимых велосипедных побед, в том числе и в генеральной классификации трехнедельных гонок — три на «Джиро» и по две на Туре и «Вуэльте». Впрочем, в последний раз первым на Гранд-туре гонщик казахстанской команды становился более семи лет назад — на «Джиро» в 2016-м отличился итальянец Винченцо Нибали. Что же касается последнего попадания на подиум супермногодневки, то оно случилось как раз на «Вуэльте» в 2018-м. Тогда третьим стал колумбиец Хуан Мануэль Лопес.

Луис Леон Санчес. Фото Global Look Press

В 2022-м тот же Лопес стал четвертым на «Вуэльте», но в этом году достижения команды на гранд-турах выглядят крайне сомнительными. Лучший из гонщиков «Астаны» испанец Луис Леон Санчес стал в «генерале» на «Джиро» лишь 24-м, проиграв почти 50 минут чемпиону из Словении Приможу Рогличу. А на «Большой петле» и вовсе максимальным результатом коллектива из Казахстана в общем зачете стало 34-е место колумбийца Харольда Техады. Хотя, конечно, на этих гонках Astana Qazaqstan делала ставку не на генеральную классификацию, а на спринт. Точнее на свою главную звезду британского ветерана Марка Кэвендиша, который сумел-таки выиграть один этап «Джиро».

Однако на «Вуэльте» Кэвендиша не будет. А состав «Астана» выставит следующий — Давид де ла Крус, Луис Леон Санчес, Хавьер Ромо Оливер (все- Испания), Вадим Пронский, Андрей Зейц (оба — Казахстан), Джо Домбровски (США), Самуэле Баттистелла и Фабио Феллине (оба — Италия). С точки зрения шансов на высокие места выделим с натяжкой 39-летнего ветерана Санчеса, хотя, конечно, пик карьеры победителя четырех этапов «Тур де Франс» и Европейских игр уже позади. Пожалуй, больше всего надежд связано с де ла Крусом, трижды становившимся на «Вуэльте» седьмым (2016, 2020 и 2021 годы). Хотя в последнее время и Давид, мягко говоря, не блещет. Так что более реально для «Астаны» искать счастья на отдельных этапах, в том числе в отрывах.

Александр Власов. Фото Global Look Press

Власов может замахнуться на личный рекорд

Куда больше шансов отличиться у Власова. 27-летний россиянин стартует на «Вуэльте» в статусе лидера команды Bora-Hansgrohe, а его ассистентами будут вполне приличные горняки Серхио Игита (Колумбия), Циан Эйтдебрукс (Бельгия), Леннард Кемна и Эмануэль Бухманн (оба — Германия). Да и форма самого Власова в последние недели радует — после болезни и схода с «Джиро» Александр сосредоточился на подготовке ко второй половине сезона. И в последние недели выдал очень неплохие результаты — стал третьим на однодневке «Классика Сан-Себастьяна» и вторым на многодневке «Вуэльта Бургоса». Причем там он уступил только олимпийскому чемпиону, трехкратному победителю «Вуэльты» и чемпиону «Джиро» — 2023 словенцу Приможу Рогличу.

Лучшее достижение Власова на гранд-турах — четвертое место на «Джиро» — 2021. И его россиянин постарается превзойти, пусть сделать это будет непросто. Ведь на «Вуэльте» мы увидим Роглича, его напарника по команде, победителя двух последних «Тур де Франс» датчанина Йонаса Вингегора, победителя «Вуэльты» — 2022 бельгийца Ремко Эвенпула, экс-победителя «Большой петли» и вице-чемпиона последней «Джиро» британца Герайнта Томаса и целый ряд других сильных многодневщиков. Однако Власов в этой компании затеряться не должен. Гонка стартует 26 августа в Барселоне, а завершится 17 августа в Мадриде.

Расписание «Вуэльты» 2023

26 августа, суббота

1-й этап. Барселона — Барселона (14,6 км). Командная гонка на время

27 августа, воскресенье

2-й этап. Матаро — Барселона (Монжуик) (181,3 км). Холмистый

28 августа, понедельник

3-й этап. Сурия — Аринсаль, Андорра (158,5 км). Горный

29 августа, вторник

4-й этап. Андорра-ла-Велья — Таррагона (183,4 км). Равнинный

30 августа, среда

5-й этап. Морелла — Бурриана (185,7 км). Холмистый

31 августа, четверг

6-й этап. Ла-Валь-д'Уиксо — Эстасьон-де-Эски-Хаваламбре (181,3 км). Горный

1 сентября, пятница

7-й этап. Утьель — Олива (188,8 км). Равнинный

2 сентября, суббота

8-й этап. Дения — Хоррет-де-Кати (164,8 км). Горный

3 сентября, воскресенье

9-й этап. Картахена — Каравака-де-ла-Крус (180,9 км)

4 сентября, понедельник

День отдыха

5 сентября, вторник

10-й этап. Вальядолид — Вальядолид (25 км). Индивидуальная гонка на время

6 сентября, среда

11-й этап. Лерма — Ла Лагуна Негра (163,2 км). Холмистый

7 сентября, четверг

12-й этап. Ульвега — Сарагоса (165,4 км). Равнинный

8 сентября, пятница

13-й этап. Формигаль — Коль дю Турмале (134,7 км). Горный

9 сентября, суббота

14-й этап. Советер-де-Беарн — Ларра Белагуа (161,7 км). Горный

10 сентября, воскресенье

15-й этап. Памплона — Лекунберри (156,5 км). Холмистый

11 сентября, понедельник

День отдыха

12 сентября, вторник

16-й этап. Льенкрес Плайя — Бехес (119,7 км). Холмистый

13 сентября, среда

17-й этап. Рибесея — Альто-де-л'Англиру (122,6 км). Горный

14 сентября, четверг

18-й этап. Пола-де-Аланде — Ла-Крус-де-Линарес (178,9 км). Горный

15 сентября, пятница

19-й этап. Ла-Баньеса — Оскар (177,4 км). Равнинный

16 сентября, суббота

20-й этап. Мансанарес Эль Реал — Гвадаррама (208,4 км). Холмистый

17 сентября, воскресенье

21-й этап. Ипподром де ла Сарсуэла — Мадрид (101 км). Равнинный