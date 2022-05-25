Участники «Джиро д'Италия» поддержали россиян браслетами с надписью «Почему?»

Участники престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия» поддержали спортсменов команды «Газпром-Русвело», сообщает Cyclingnews.

Некоторые участники соревнований, в том числе и лидер общего зачета эквадорец Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers, вышли на старт в синих браслетах с надписью «Why?» («Почему?»).

1 марта Международный союз велосипедистов отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований. Статус велокоманд из этих стран, в том числе «Газпром-Русвело», был аннулирован.

«Газпром-Русвело» с титульным спонсором из России зарегистрирована в Швейцарии. Основная база команды находится в Италии, а в ее состав входили девять гонщиков из России и семь из Италии.

Ранее с поддержкой спортсменов выступила Международная ассоциация профессиональных велогонщиков.