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Сегодня, 18:57

Чех Хирт выиграл 16-й этап «Джиро д'Италия»

Иван Шитик
Корреспондент
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Чешский велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Ян Хирт стал победителем 16-го этапа многодневной гонки «Джиро д'Италия». Хирт преодолел дистанцию 202 км за 5 часов 40 минут 45 секунд.

Второе место занял представитель Нидерландов Тимен Аренсман из команды Team DSM, третье — австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe.

В общем зачете после 16 этапов лидирует колумбиец Ричард Карапас, представляющий команду Ineos Grenadiers с результатом 68 часов 49 минут 6 секунд, второе место с отставанием в 3 секунды занимает Хиндли, третье — португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates, проигрывающий лидеру 44 секунды.

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