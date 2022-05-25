Глава «Русвело» поблагодарил иностранных велогонщиков за поддержку

Ренат Хамидуллин, руководитель команды «Русвело», высказался по поводу поддержки российских велогонщиков со стороны иностранных спортсменов.

«Поддержка со стороны коллег, в том числе олимпийского чемпиона Ричарда Карапаса, лидера «Джиро д'Италия», очень приятна. Люди надели специальные браслеты, которые заготовили по этому случаю. Их поведение демонстрирует, что не всё так однозначно по отношению к российским командам и спортсменам, как это пытаются преподнести европейские СМИ. Спорт сближает и объединяет людей, как бы ни пытались его использовать в политических целях. В реальности атлеты поддерживают друг друга и высказывают солидарность», — заявил в интервью Хамидуллин RT.

Некоторые участники «Джиро д'Италия», в том числе и лидер общего зачета эквадорец Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers, вышли на старт в синих браслетах с надписью «Why?» («Почему?»).

Ранее с поддержкой спортсменов выступила Международная ассоциация профессиональных велогонщиков.