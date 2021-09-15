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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе

16:30

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который пройдет в Бельгии, сообщает сайт Федерации велосипедного спорта России.

Состав сборной команды Федерации велосипедного спорта России (RCF): Сергей Чернецкий, Артем Ныч, Дмитрий Страхов, Денис Некрасов, Игорь Боев, Петр Рикунов, Тамара Дронова.

В индивидуальных гонках выступят Петр Рикунов, Тамара Дронова.

Дополнительная информация:

https://fvsr.ru/press/news/700101-19-26-sentabra-projdet-cempionat-mira-po-velosportu-na-sosse-vo-flandrii-belgia

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Иван Шитик все материалы автора

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