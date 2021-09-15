Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе
16:30
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который пройдет в Бельгии, сообщает сайт Федерации велосипедного спорта России.
Состав сборной команды Федерации велосипедного спорта России (RCF): Сергей Чернецкий, Артем Ныч, Дмитрий Страхов, Денис Некрасов, Игорь Боев, Петр Рикунов, Тамара Дронова.
В индивидуальных гонках выступят Петр Рикунов, Тамара Дронова.
Дополнительная информация:
https://fvsr.ru/press/news/700101-19-26-sentabra-projdet-cempionat-mira-po-velosportu-na-sosse-vo-flandrii-belgia
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