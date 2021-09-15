Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который пройдет в Бельгии, сообщает сайт Федерации велосипедного спорта России.

Состав сборной команды Федерации велосипедного спорта России (RCF): Сергей Чернецкий, Артем Ныч, Дмитрий Страхов, Денис Некрасов, Игорь Боев, Петр Рикунов, Тамара Дронова.

В индивидуальных гонках выступят Петр Рикунов, Тамара Дронова.