Экс-велогонщик Соренсен погиб в ДТП перед стартом чемпионата мира в Бельгии
12:46
Бывший датский велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в ДТП перед стартом шоссейного чемпионата мира в Бельгии, сообщает Inside the Games.
По информации источника, во время поездки на велосипеде в бельгийском городе Зебрюгге Соренсена сбил автомобиль. 37-летний спортсмен скончался от полученных травм.
На чемпионате мира по шоссейным гонкам он должен был работать в качестве комментатора телеканала TV2 Sport.
Датчанин с 2007 по 2015 год выступал за российскую команду Tinkoff-Saxo. Также он выступал за Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. Завершил карьеру в 2018 году.
Дополнительная информация:
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1113176/sorensen-dies-cycling-road-commentator
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