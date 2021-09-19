Экс-велогонщик Соренсен погиб в ДТП перед стартом чемпионата мира в Бельгии

Бывший датский велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в ДТП перед стартом шоссейного чемпионата мира в Бельгии, сообщает Inside the Games.

По информации источника, во время поездки на велосипеде в бельгийском городе Зебрюгге Соренсена сбил автомобиль. 37-летний спортсмен скончался от полученных травм.

На чемпионате мира по шоссейным гонкам он должен был работать в качестве комментатора телеканала TV2 Sport.

Датчанин с 2007 по 2015 год выступал за российскую команду Tinkoff-Saxo. Также он выступал за Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. Завершил карьеру в 2018 году.