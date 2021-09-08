Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы
18:14
Сборная России показала шестой результат в смешанной эстафете на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе.
Победителями соревнований стали спортсмены из сборной Италии. Второе место заняла команда Германии, третьими стали велогонщики сборной Нидерландов.
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