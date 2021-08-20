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Россиянин Павел Сиваков занял третье место на седьмом этапе «Вуэльты»

18:50
Павел Сиваков. Фото Twitter
Павел Сиваков. Фото Twitter

Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) стал призером седьмого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он занял третье место.

Победу одержал австралиец Майкл Сторер (Team DSM). Лидер преодолел 152 километра за 4 часа, 10 минут и 13 секунд. Сиваков уступил ему 59 секунд.

На втором месте испанец Карлос Верона (Movistar Team). Он проиграл победителю 21 секунду.

Лидером общего зачета остается словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma). Лучший среди россиян Александр Власов (Astana-Premier Tech), который находится на девятой позиции.

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Евгений Петров все материалы автора

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