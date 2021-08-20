Россиянин Павел Сиваков занял третье место на седьмом этапе «Вуэльты»
18:50
Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) стал призером седьмого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он занял третье место.
Победу одержал австралиец Майкл Сторер (Team DSM). Лидер преодолел 152 километра за 4 часа, 10 минут и 13 секунд. Сиваков уступил ему 59 секунд.
На втором месте испанец Карлос Верона (Movistar Team). Он проиграл победителю 21 секунду.
Лидером общего зачета остается словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma). Лучший среди россиян Александр Власов (Astana-Premier Tech), который находится на девятой позиции.
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