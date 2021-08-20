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Сиваков считает закономерным результат седьмого этапа Вуэльты

19:11

Российский велогонщик Павел Сиваков поделился впечатлениями после седьмого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он занял третье место.

«Мне нужно было не увлечься и понимать силу соперников, — сказал россиянин в эфире канала Eurosport 1. —  Нас осталось трое. Мне не повезло из-за проблем с цепью, потом пришлось догонять.

С другой стороны, выиграл сильнейший. Я отдалю ему должное. Он был сильнее. Я очень хорошо себя чувствовал, но эти догонялки сыграли со мной злую шутку. Это было непросто".

Победу одержал австралиец Майкл Сторер.

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Евгений Петров все материалы автора

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