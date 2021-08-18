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Бельгиец Филипсен выиграл пятый этап «Вуэльты»

19:05

Бельгиец Яспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix стал победителем пятого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию в 184,4 км за 4 часа 24 минуты 41 секунду.

Второе место занял нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step. Третьим стал итальянец Альберто Дайнезе из Team DSM.

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Иван Шитик все материалы автора

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