Бельгиец Филипсен выиграл пятый этап «Вуэльты»

Бельгиец Яспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix стал победителем пятого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию в 184,4 км за 4 часа 24 минуты 41 секунду.

Второе место занял нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step. Третьим стал итальянец Альберто Дайнезе из Team DSM.