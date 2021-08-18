Бельгиец Филипсен выиграл пятый этап «Вуэльты»
19:05
Бельгиец Яспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix стал победителем пятого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию в 184,4 км за 4 часа 24 минуты 41 секунду.
Второе место занял нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step. Третьим стал итальянец Альберто Дайнезе из Team DSM.
Читайте также
«Оставила записку в Стене плача и читала Шему перед выходом на ковер». Как Линой Ашрам готовилась к Олимпиаде
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю