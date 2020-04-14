Организаторы «Тур де Франс» подтвердили, что гонка будет перенесена

Веломногодневка «Тур де Франс» будет перенесена, сообщили организаторы соревнований. По решению президента Франции Эмманюэля Макрона, массовые мероприятия в стране запрещены до середины июля.

— Учитывая, что провести «Тур де Франс» в запланированные даты невозможно, мы консультируемся с ICU (Международным союзом велоспорта — Прим. «СЭ»), чтобы найти новые даты, — цитирует организаторов соревнований NBC.

Соревнования должны были пройти с 27 июня по 19 июля. Из-за пандемии коронавируса провести веломногодневку в запланированный срок не удастся.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 949 989 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —122 731 человек, выздоровело — 460 718.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.