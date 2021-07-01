Организаторы «Тур де Франс» отозвали иск против виновницы грандиозного завала

Организаторы «Тур де Франс» отозвали судебный иск против женщины, виновной в серьезной аварии на трассе во время первого этапа гонки 2021 года.

«Мы отзываем наш иск. Эта история крайне раздута, но мы хотим напомнить всем о правилах безопасности на гонке.

Вам нужно следить за своими детьми и питомцами, а также переходить дорогу осторожно. Прежде всего, уважайте гонщиков — они достойны прямого эфира», — приводит слова директора «Тур де Франс» Кристиана Прюдомма Reuters.

26 июня женщина держала в руках плакат и не заметила, что на него едет пелотон. В результате Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в плакат и упал, из-за чего последовал ряд падений других спортсменов. После инцидента виновница скрылась с места происшествия.

30 июня стало известно, что женщину арестовали и предъявили обвинение в «причинении вреда здоровью по неосторожности».