Словенец Мохорич выиграл седьмой этап «Тур де Франс»

Словенец Матей Мохорич из команды Bahrain Victorious стал победителем седьмого этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 249,1 километра за 5 часов 28 минут 20 секунд.

Второе место занял бельгиец Яспер Стейвен из команды Trek-Segafredo, третье время показал датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Pro Cycling.

После семи этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix.