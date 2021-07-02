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Словенец Мохорич выиграл седьмой этап «Тур де Франс»

19:05

Словенец Матей Мохорич из команды Bahrain Victorious стал победителем седьмого этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 249,1 километра за 5 часов 28 минут 20 секунд.

Второе место занял бельгиец Яспер Стейвен из команды Trek-Segafredo, третье время показал датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Pro Cycling.

После семи этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix.

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Иван Шитик все материалы автора

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