Виновницу грандиозного завала на «Тур де Франс» арестовали

Женщину, виновную в серьезной аварии на трассе во время первого этапа «Тур де Франс» 2021 года, арестовали, сообщает TalkSport.

По информации СМИ, женщине предъявят обвинение о «причинении вреда здоровью по неосторожности». Ей может грозить штраф в 1500 евро. Отмечается, что если пострадавшие спортсмены обратятся с заявлением, то наказание может быть серьезнее.

26 июня женщина держала в руках плакат и не заметила, что на него едет пелотон. В результате Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в плакат и упал, из-за чего последовал ряд падений других спортсменов. После инцидента виновница скрылась с места происшествия.