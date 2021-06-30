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Виновницу грандиозного завала на «Тур де Франс» арестовали

18:34
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Женщину, виновную в серьезной аварии на трассе во время первого этапа «Тур де Франс» 2021 года, арестовали, сообщает TalkSport.

По информации СМИ, женщине предъявят обвинение о «причинении вреда здоровью по неосторожности». Ей может грозить штраф в 1500 евро. Отмечается, что если пострадавшие спортсмены обратятся с заявлением, то наказание может быть серьезнее.

26 июня женщина держала в руках плакат и не заметила, что на него едет пелотон. В результате Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в плакат и упал, из-за чего последовал ряд падений других спортсменов. После инцидента виновница скрылась с места происшествия.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/sport/cycling/904751/woman-arrested-tour-de-france-crash-sign/

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