Корт выиграл 19-й этап «Вуэльты», Сиваков занял 86-е место
22:38
Победителем 19-го этапа веломногодневки «Вуэльта» стал датчанин Магнус Корт из команды EF Education — Nippo.
Он преодолел 191,2 км за 4 часа 4 минуты 54 секунды. Вторым стал португалец Руй Оливейра (UAE-Team Emirates).
На третьей позиции американец Куинн Симмонс (Trek — Segafredo). Призеры показали такое же время, как и победитель. Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) занял 86-е место.
В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Читайте также
Как уходил Влашич, почему Марадишвили продали в «Локо», вернется ли Жирков. Интервью гендиректора ЦСКА Романа Бабаева
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю