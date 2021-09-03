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Корт выиграл 19-й этап «Вуэльты», Сиваков занял 86-е место

22:38

Победителем 19-го этапа веломногодневки «Вуэльта» стал датчанин Магнус Корт из команды EF Education — Nippo.

Он преодолел 191,2 км за 4 часа 4 минуты 54 секунды. Вторым стал португалец Руй Оливейра (UAE-Team Emirates).

На третьей позиции американец Куинн Симмонс (Trek — Segafredo). Призеры показали такое же время, как и победитель. Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) занял 86-е место.

В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

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Евгений Петров все материалы автора

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