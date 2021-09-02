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Лопес выиграл 18-й этап Вуэльты, Сиваков занял 35-е место

19:35

Победителем 18-го этапа веломногодневки Вуэльта стал колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Movistar. Он преодолел 162,6 км за 4 часа, 41 минуту, 21 секунду.

Вторым стал словенец Примож Роглич из команды Jumbo — Visma. Он отстал от победителя на 14 секунд. На третьей позиции Энрик Мас (Movistar). Его отставание составило 20 секунд.

Лучший среди россиян Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) на 35-м месте. Его соотечественник Александр Власов (Astana-Premier Tech) на 90-й позиции.

Роглич лидирует в общем зачете. Мас занимает второе место, Анхель идет третьим.

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Евгений Петров все материалы автора

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