Лопес выиграл 18-й этап Вуэльты, Сиваков занял 35-е место

Победителем 18-го этапа веломногодневки Вуэльта стал колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Movistar. Он преодолел 162,6 км за 4 часа, 41 минуту, 21 секунду.

Вторым стал словенец Примож Роглич из команды Jumbo — Visma. Он отстал от победителя на 14 секунд. На третьей позиции Энрик Мас (Movistar). Его отставание составило 20 секунд.

Лучший среди россиян Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) на 35-м месте. Его соотечественник Александр Власов (Astana-Premier Tech) на 90-й позиции.

Роглич лидирует в общем зачете. Мас занимает второе место, Анхель идет третьим.