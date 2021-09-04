Француз Шампуссен стал победителем 20-го этапа «Вуэльты»

Француз Клеман Шампуссен из команды Citroen стал победителем 20-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Шампуссен преодолел дистанцию 202,2 км за 5 часов 21 минуту 50 секунд.

Второе место занял словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, третье — британец Адам Йейтс из Ineos Grenadiers. Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 52-м.

Александр Власов из «Астаны» не принял участия в заезде из-за травмы, в связи с чем досрочно завершил веломногодневку, по итогам 19 этапов он занимал 34-е место.

В общем зачете перед заключительным этапом лидирует Роглич.