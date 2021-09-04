Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Француз Шампуссен стал победителем 20-го этапа «Вуэльты»

20:06

Француз Клеман Шампуссен из команды Citroen стал победителем 20-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Шампуссен преодолел дистанцию 202,2 км за 5 часов 21 минуту 50 секунд.

Второе место занял словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, третье — британец Адам Йейтс из Ineos Grenadiers. Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 52-м.

Александр Власов из «Астаны» не принял участия в заезде из-за травмы, в связи с чем досрочно завершил веломногодневку, по итогам 19 этапов он занимал 34-е место.

В общем зачете перед заключительным этапом лидирует Роглич.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия одержала первую победу на чемпионате Европы по волейболу
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире
Лотерейная миллиардерша умерла после жалоб на сломанную деньгами жизнь
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд