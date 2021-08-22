Итальянец Карузо стал победителем девятого этапа «Вуэльты»
18:48
Итальянец Дамиано Карузо из команды Bahrain Victorious стал победителем девятого этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Карузо преодолел дистанцию 188 км за 5 часов 3 минуты 14 секунд.
Второе место занял олимпийский чемпион и лидер общего зачета Примож Роглич из Jumbo-Visma, третье — испанец Энрик Мас из Movistar.
Десятый этап веломногодневки состоится во вторник, его протяженность составит 189 км.
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