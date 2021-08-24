Сторер выиграл 10-й этап «Вуэльты», Власов занял 32-е место

Победителем 10-го этапа веломногодневки «Вуэльта» стал австралиец Майк Сторер из команды DSM. Он преодолел 189 километров за 4 часа, 9 минут и 21 секунду.

Вторым стал бельгиец Маури Вансевенант (Deceuninck — Quick Step). На третьем месте француз Клеман Шампуссен (AG2R Citroen). Оба отстали от победителя на 32 секунды.

Лучшим среди россиян стал Александр Власов (Astana-Premier Tech) — 32-е место (+ 11,49). Его соотечественник Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) стал 70-м — + 19,04.

Лидером общего зачета стал норвежец Одд Кристиан Эйкинг (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) — 38.37,46. Власов занимает 12-е место, Сивков — 49-е.