Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Сторер выиграл 10-й этап «Вуэльты», Власов занял 32-е место

19:30

Победителем 10-го этапа веломногодневки «Вуэльта» стал австралиец Майк Сторер из команды DSM. Он преодолел 189 километров за 4 часа, 9 минут и 21 секунду.

Вторым стал бельгиец Маури Вансевенант (Deceuninck — Quick Step). На третьем месте француз Клеман Шампуссен (AG2R Citroen). Оба отстали от победителя на 32 секунды.

Лучшим среди россиян стал Александр Власов (Astana-Premier Tech) — 32-е место (+ 11,49). Его соотечественник Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) стал 70-м — + 19,04.

Лидером общего зачета стал норвежец Одд Кристиан Эйкинг (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) — 38.37,46. Власов занимает 12-е место, Сивков — 49-е.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Бандиты изнасиловали и задушили женщину в ее гараже во Владивостоке
Шура: страхи, комплексы, ориентация и любовь певца
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд