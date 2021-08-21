Нидерландский велогонщик Якобсен стал победителем восьмого этапа «Вуэльты»
19:43
Нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем восьмого этапа шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта». Якобсен преодолел дистанцию 173,7 км за 3 часа 56 минут 5 секунд.
Второе место занял итальянец Альберто Дайнезе из Team DSM, третье — бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix.
Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 21-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 155-м месте.
В общем зачете после восьми этапов лидирует олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma.
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