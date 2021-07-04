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Голландец ван дер Пул снялся с «Тур де Франс»

16:53
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Матье ван дер Пул из Нидерландов, который выступает за команду Alpecin-Fenix, снялся с велогонки «Тур де Франс» после восьмого этапа, сообщает пресс-служба турнира.

27 июня он одержал победу на втором этапе многодневки. Ван дер Пул смог преодолеть дистанцию 183,5 км за 4 часа 18 минут 30 секунд.

4 июля с велогонки снялся словенец из команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Он получил травму на одном из первых этапов.

После восьми этапов в общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates (29:38.25). Второе место занимает бельгиец Ваут ван Арт (+1.48) из Jumbo-Visma. Замыкает тройку казахстанец Алексей Луценко из «Астаны» (+4.38).

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