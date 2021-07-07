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Бельгиец ван Арт выиграл 11-й этап «Тур де Франс»

19:19
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Бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma стал победителем 11-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 198,9 км за 5 часов 17 минут 43 секунды.

Второе место занял француз Кенни Элиссонд из команды Trek-Segafredo, третьим стал его партнер по команде нидерландец Бауке Моллема.

В общем зачете после 11 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

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Иван Шитик все материалы автора

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