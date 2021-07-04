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Словенец Роглич снялся с «Тур де Франс» из-за травмы

11:10
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Словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич снялся с «Тур де Франс» перед стартом девятого этапа из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.

Роглич на одном из первых этапов «Тур де Франс» упал и получил повреждения, с которыми продолжал гонку и потерял значительное количество времени в генеральной классификации.

После восьми этапов в общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар. Роглич занимал 51-е место с отставанием в 39 минут 45 секунд.

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Иван Шитик все материалы автора

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