Словенец Роглич снялся с «Тур де Франс» из-за травмы
11:10
Словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич снялся с «Тур де Франс» перед стартом девятого этапа из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.
Роглич на одном из первых этапов «Тур де Франс» упал и получил повреждения, с которыми продолжал гонку и потерял значительное количество времени в генеральной классификации.
После восьми этапов в общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар. Роглич занимал 51-е место с отставанием в 39 минут 45 секунд.
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