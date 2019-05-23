Бенедетти выиграл 12-я этап "Джиро д'Италия"

Победителем 12-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия" стал итальянец Чезаре Бенедетти, выступающий за команду Bora–ansgrohe. Он преодолел дистанцию за три часа, 41 минуту 49 секунд.

Вторым стал еще один итальянец Дамиано Карузо (Bahrain–Merida), третьим - ирландец Эдвард Данбар (Team Ineos). Оба показали то же время, что и победитель.

Россиянин Павел Сиваков (Team Ineos) занял 22-е место, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) стал 30-м.

В генеральной классификации лидирует словенец Ян Поланц (UAE Team Emirates). Вторым идет его соотечественник Примож Роглич (Team Jumbo-Vism) - 00.04.07, третьим - итальянец Валерио Конти (UAE Team Emirates) - + 00.04:51