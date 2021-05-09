Бельгиец Мерлир выиграл второй этап «Джиро д'Италия»
19:22
Бельгийский велогонщик Тим Мерлье из команды Alpecin-Fenix стал победителем второго этапа «Джиро д'Италия».
Мерлье преодолел 179 км за 4 часа 21 минуту 9 секунд. Второе место занял итальянец Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), замкнул тройку лучших его соотечественник Элиа Вивиани (Cofidis).
Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) финишировал 45-м, его соотечественник Александр Власов, капитан Astana Premier Tech, стал 47-м.
В общем зачете лидирует итальянец Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers).
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