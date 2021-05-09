Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Бельгиец Мерлир выиграл второй этап «Джиро д'Италия»

19:22

Бельгийский велогонщик Тим Мерлье из команды Alpecin-Fenix стал победителем второго этапа «Джиро д'Италия».

Мерлье преодолел 179 км за 4 часа 21 минуту 9 секунд. Второе место занял итальянец Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), замкнул тройку лучших его соотечественник Элиа Вивиани (Cofidis).

Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) финишировал 45-м, его соотечественник Александр Власов, капитан Astana Premier Tech, стал 47-м.

В общем зачете лидирует итальянец Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers).

Читайте также

За 18 лет карьеры Акинфеев никогда не пролетал мимо еврокубков. Сейчас ЦСКА может вывести в Европу только чудо
Апперкот прямо в глаз и цыганская удача. Триумф Канело
Французская лига дала добро на возвращение Головина
Филатов высказался о матче «Локомотива» с «Динамо»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд