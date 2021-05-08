Итальянец Ганна выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на «Джиро д'Италия».

Второе место занял соотечественник победителя Эдоардо Аффини, отставший на 10 секунд. Третьим стал норвежец Тобиас Фосс, проигравший Ганне 13 секунд. Лучшим из россиян стал Александр Власов (11-е место), отставший от победителя на 24 секунды, другой представитель России Павел Сиваков занял 32-е место.