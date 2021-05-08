Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Итальянец Ганна выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе «Джиро д'Италия»

19:14

Итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на «Джиро д'Италия».

Второе место занял соотечественник победителя Эдоардо Аффини, отставший на 10 секунд. Третьим стал норвежец Тобиас Фосс, проигравший Ганне 13 секунд. Лучшим из россиян стал Александр Власов (11-е место), отставший от победителя на 24 секунды, другой представитель России Павел Сиваков занял 32-е место.

Читайте также

ЦСКА и «Магнитка» совершили удивительный обмен. В Магнитогорск приехал канадец, который может стать лучшим легионером КХЛ
Видео: Как Манукян глумится над прооперированной Бузовой
Российский комплекс «Окно-М» засек повышенную активность в космосе
Удивило равнодушие: учительница о том, как детей не пустили в самолет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд