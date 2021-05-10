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Ван дер Хорн выиграл третий этап «Джиро д'Италия», Сиваков занял 39-е место

18:42

Победителем третьего этапа веломногодневки «Джиро д'Италия» стал голландец Тако ван дер Хорн из команды Intermarchе — Wanty — Gobert Matеriaux. Он преодолел 190 километров за 4 часа, 21 минуту и 29 секунд.

Вторым стал итальянец Давиде Чимолаи (Israel Start-Up Nation). На третьей позиции словак Петер Саган (BORA — hansgrohe). Призеры отстали от победителя на 4 секунды. Россиянин Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) занял 39-е место. Его соотечественник Ineos Grenadiers Александр Власов (Astana-Premier Tech) стал 41-м.

В генеральной классификации лидирует итальянец Филиппо Ганна из Ineos Grenadiers (8.51,26). Власов идет седьмым (+0,27), Сиваков на 21-м месте (+0,37).

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