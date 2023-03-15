UCI по ошибке приписал велосипедистке Дроновой британское гражданство

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил ошибку, указав в новом пуле допинг-тестирования UCI второе гражданство у россиянки Тамары Дроновой.

«Видимо, UCI делал обновление, в результате которого случилась такая ошибка. Наша федерация сейчас напишет официальное письмо, в котором укажет на эту оплошность», — приводит ТАСС слова мужа велосипедистки Владислава Дронова.

В марте UCI опубликовал на своем сайте новый пул допинг-тестирования. В графе «гражданство» напротив фамилии Дроновой указаны Россия и Великобритания.

29-летняя спортсменка с 2023 года выступает за израильскую велошоссейную команду Israel Premier Tech Roland.