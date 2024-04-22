Кто такая Люсия? Все, что мы знаем о главной героине GTA 6

Первый главный герой женского пола за 27-летнюю историю серии.

Слухи о том, что в GTA 6 будет двое протагонистов разного пола, ходили годами. Но после появления официального трейлера догадки (пусть и очень достоверные после «слива» альфа-версии) превратились в факты. Рассказываем, что же нам известно о первой для серии GTA женщине на главных ролях.

Те, кто были до нас

Например то, что она — не первая. В самой первой части 1997 года выпуска присутствовал выбор персонажей, среди которых были и женщины. Одна из них — Кэти, в чем-то напоминающая Люсию — она тоже была латиноамериканкой с криминальный прошлым. Впрочем, большой роли в той GTA выбор героя не играл — сверху все равно не разглядеть...

Досье на подозреваемую

Люсия в тюрьме. Фото Rockstar

Итак, что же мы знаем о Люсии? Начнем с очевидного — в определенный момент жизни девушка латиноамериканского происхождения имела проблемы с законом, вылившиеся в тюремный срок. В трейлере мы можем увидеть ее в оранжевой тюремной робе. Именно в ней Люсия разговаривает с соцработницей, которая пытается узнать, что именно привело ее к такой жизни.

«Не повезло, наверное», — философски отвечает девушка, не желая брать на себя ответственность. Конечно, нельзя с точностью сказать, откуда именно эти кадры, — возможно, Люсия сядет в тюрьму по ходу сюжета, или это вовсе финал игры. Но почти все сходятся во мнении, что тюрьма — это часть предыстории героини.

Преступная любовь

Люсия и Джейсон глазами Hossein Diba. Фото Rockstar

До трейлера многие гадали, какие именно отношения будут связывать Люсию с Джейсоном, вторым протагонистом. Были предположения, что они будут братом и сестрой. Но трейлер расставил все по местам — Джейсон и Люсия встречаются, а Rockstar вряд ли будет вводить в игру сюжетные лини в духе «Игры престолов».

Похоже, парочка действительно будет напоминать Бонни и Клайда — печально известных преступников, чья влюбленность обернулась серией жестоких налетов и гибелью в изрешеченном пулями законников автомобиле. Что же, никто и не ждал, что протагонисты GTA не будут совершать преступлений! Тем более что кое-что, например вооруженное ограбление магазинчика, мы уже видели.

Отступники

Правда, есть один нюанс. Фанаты строят теории, что Джейсон — это полицейский под прикрытием. Они разглядели множество намеков — военные часы, типичная стрижка, брюки защитного цвета на постере, многозначительные ракурсы из трейлера... В ход пошел даже фрагмент с нательной камеры полицейского из трейлера — у него светлая кожа, а это значит, что это наверняка Джейсон!

Впрочем, если теория вдруг себя оправдает, то очертания отношений протагонистов можно угадать уже сейчас: Люсия будет подозревать своего возлюбленного, а тот станет разрываться между чувствами и долгом. В конце концов, не просто же так их диалог в трейлере крутится вокруг доверия?

Теории заговора

На этом относительно достоверные сведения о Люсии заканчиваются, остаются только слухи и теории — более или менее дикие. Например, по слухам, она будет «мозгом» команды и чуть ли не экспертом по электронике. Почему бы и нет? А вот попытки разглядеть в ней уже знакомых персонажей всегда выглядят сомнительно.

На основании пока что единственного трейлера многие уверены в том, что девушка в купальнике из него — это как раз Люсия. Виртуальные сыщики сделали такой вывод, сравнивая детали внешности вплоть до родинок. Пожалуй, ничего невероятного в этом нет — да и геймеры останутся довольны, если им разрешать одевать персонажей в пляжные костюмы.

А уж кого только не «сватали» на роль Люсии — вплоть до Каталины из GTA 3 и San Andreas! Справедливости ради даже самые необузданные теоретики понимают, что погибшая гангстерша не подходит как минимум по возрасту, и потому считают, что Люсия может оказаться ее родственницей.

Впрочем, всерьез рассматривать эти теории смысла нет — протагонисты основной серии GTA обычно не связаны родственными связями, и уж точно нет смысла ждать возвращения старых персонажей на главные роли.

В ожидании Абуэлиты

Так или иначе скоро мы явно узнаем о Люсии что-то новое — не за горами второй трейлер, который также будут разбирать на кадры. Фанатам, не склонным к излишнему теоретизированию, остается только высказывать пожелания.

Например, на Reddit стал популярным пост, автор которого требовал показать маму Люсии — типичную латиноамериканскую родительницу, ругающую свою дочку на чем свет стоит, но готовящую вкусные блюда.

Вряд ли в Rockstar прислушиваются к чужим идеям, тем более на позднем этапе разработки. Но сам концепт вполне может появиться в игре просто по совпадению — Rockstar всегда работала со стереотипами, а родственники протагонистов играют все более важную роль, начиная с GTA 4 и переписок Нико.