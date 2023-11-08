10 старых игр, которые все еще поражают своей графикой

В техническом плане многие из них опередили свое время и до сих пор выглядят приемлемо.

За последние 20 лет игровую индустрию сильно прокачали, но качество картинки поражает даже в давно вышедших Half Life 2 и Far Cry 2. Перечислили самые завораживающие игры прошлого, где графика до сих пор остается топовой.

Half-Life 2 (2004)

Оригинальная Half-Life произвела фурор: игра от Valve получила более 50 наград и призов. Однако с выходом второй части Гейб Ньюэлл торопиться не хотел, особенно после того, как на Е3 2003 показали трейлер новинки без его ведома.

Half-Life 2. Фото Valve

Компания производит игры на собственном движке Source, делая упор на сюжет и окружение. Half-Life 2 произвела революцию в жанре, в частности, из-за прорывной физики и лицевой анимации. Главной фишкой игры считается взаимодействие с окружающим миром.

Разработчики корпели над каждой мелочью: трогать, бить, кидать можно фактически любой предмет. Среди игрового комьюнити до сих пор ходят слухи (то ли недоработка, то ли локальный мем) — если поставить перед собой бутылку во время драки, то враг сочтет это за укрытие, а его пули не смогут пробить стекло.

Far Cry 2 (2008)

Far Cry 2 остается одной из самых потрясающих игр с точки зрения графики. Здесь изумительный колорит саванн, невероятное освещение, детализация текстур и реалистичная физика. Игра ведет себя, словно это реальный мир — для этого создали новый движок Dunia, который Ubisoft использует по сей день.

Far Cry 2. Фото Ubisoft

Dunia опережал свое время. Это позволило реализовать множество визуальных эффектов: частично разрушаемое окружение, где даже по листьям можно стрелять, мощный огонь, атмосферная система погоды — это лишь малая часть возможностей движка. Все это в сочетании с поддержкой многоядерных процессоров во времена, когда такие технологии только начинали внедряться, демонстрирует, почему Far Cry 2 остается шедевром индустрии.

Devil May Cry 4 (2008)

Для своего времени игра вышла достаточно красивой: система освещения и улучшенные текстуры не уступают в визуальном плане другим играм, опережающим ее релиз. Над освещением Capcom особенно постаралась: лесной массив выглядит пышно, вокруг пестрят цвета, а физика игры позволяет видеть на экране лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев.

Devil May Cry 4. Фото Devil May Cry 4

Визуальные эффекты при взмахах меча, такие как красное свечение при восстании и пламя при атаках бывшей Красной Королевы, очень приятны.

L.A. Noire (2011)

Графика игры от Rockstar и Team Bondi преподнесла пользователям множество сюрпризов — особенно зашла новая технология захвата движений лица. Суть в том, что разработчики записали 3D-модели живых актеров, а затем круто интегрировали их в игровой мир. Результаты этого эксперимента оказались впечатляющими: ранее цифровые персонажи не способны были передать такое количество настоящих эмоций, как это удалось достичь Team Bondi.

L.A. Noire. Фото L.A. Noire

Допросы, демонстрирующие потрясающую лицевую анимацию, — самая захватывающая фишка L.A. Noire. Когда игрок читает в мимике подозреваемого признаки уловок, то создаются соответствующие варианты реакций: поверить, усомниться или обвинить его во лжи. Интересно, что это игра с открытым миром — редкость в детективном жанре. Атмосфера пропитана духом Лос-Анджелеса 40-х. Игроки погружаются в эпоху частных сыщиков и американских «Кадиллаков».

Sleeping Dogs (2012)

Аналог GTA, но с совершенно другой историей. Механика вождения на высоте: множество различных транспортных средств создают уникальные ощущения от потрепанных мотоциклов и огромных промышленных грузовиков до мощных седанов и дорогих спортивных автомобилей.

Sleeping Dogs. Фото Sleeping Dogs

Авторы создали невероятно насыщенную версию Гонконга, где интересно исследовать и открывать для себя новые места. И точно также сражаться — будь то кулаками, оружием ближнего боя или огнестрельным оружием.

В дополнение к насыщенной кампании игрокам уготована масса предметов коллекционирования, а также множество побочных квестов. Короче говоря, Sleeping Dogs обязательно заставит пользователя быть очень занятым не только сюжетом, но и просто всем, что можно сделать.

Max Payne 3 (2012)

Прошло девять лет с момента выхода последней игры серии, но для главного героя мало что изменилось. К счастью, Max Payne 3 не ограничивается простым переживанием прошлого и принимает смелые стилистические и повествовательные решения, чтобы избежать застоя.

Max Payne 3. Фото Max Payne

Смена локации подчеркивается множеством кинематографических эффектов: линии развертки, хроматическая аберрация, смещение пленки. Поначалу все это кажется слишком уж шумным и отвлекающим, но через некоторое время акклиматизируешься, и это становится частью своеобразной текстуры игры.

Полностью разрушаемое окружение игры усиливает перестрелки — видеть, как воздух соткан из спиральных пуль, разбитого стекла и шлейфов измельченной бумаги, действительно захватывающе.

GTA 5 (2013)

Игры GTA всегда привлекали игроков динамичным геймплеем и крутыми тачками. С выходом пятой части Rockstar тщательно проработала визуал, сделав улицы Лос-Сантоса максимально похожими на реальный мегаполис. Даже машины вполне реалистичны, а с учетом кастома — их порой не отличить от прототипов из жизни.

GTA 5. Фото Rockstar

Освещение в GTA 5 тоже выделяется на фоне других игр. Закаты и восходы солнца отбрасывают динамичные тени, а неоновое сияние ночного Лос-Сантоса — отдельная эстетика игры. Дождь, туман и грозы в GTA 5 не всегда в почете — авто часто буксует, зато как красиво получается дрифтить. А про драки на вертолетах лучше забыть. Однако это не мешает игрокам наслаждаться атмосферой, которая создается за счет реалистичности природных явлений.

Crysis 3 (2013)

В наши дни супер детализированная графика — не редкость в играх, но эффект, который она производит на пользователя в Crysis 3, просто поражает. Вспышки молний отражаются от полов и дверей, ветер раздувает брезент, а капли дождя скользят по козырьку нанокостюма. Прожекторы вертолетов добавляют еще больше деталей, и, особенно в начале, этот реализм просто ошеломляет.

Crysis 3. Фото Crytek

Но мир не просто красив, он удивительно функционален, что является ключевым компонентом игрового процесса. В некоторых шутерах, где действие происходит в замкнутом пространстве и не требует визуального оформления, приходится пробираться по тропинкам или искать другие способы. Crysis 3 же балует своего героя игровым разнообразием.

Metro Last Light (2013)

Это линейный шутер, который часто дает вам пространство для исследования: под этим можно понимать и поиск потайного шкафчика с драгоценными пулями, и исследование целой пристройки, набитой неприятными сюрпризами.

Metro Last Light. Фото Metro Last Light

Игра создана для того, чтобы ею наслаждались, а не проходили наспех. Это наиболее очевидно в поселениях, на которые игроки периодически натыкаются; почти у каждого персонажа, а их всегда много, в арсенале большой запас диалогов.

Скрытность — самая приятная боевая механика здесь, которая завязана на игре со светом. Во всех больших комнатах с врагами есть тумблеры, которые можно легко переключить. Охранники в этой ветхой обстановке привыкли к переменчивому освещению и поэтому не паникуют при временном отключении света. Вместо этого они используют закрепленные на головах фонарики и посылают кого-нибудь проверить ящик.

Ryse: Son of Rome (2014)

Графика — одно из главных достоинств Ryse. Игра восхищает тщательной проработкой деталей, а суперсэмплинг позволяет значительно улучшить качество графики Ryse. Кроме того, игра может похвастаться множеством потрясающих локаций, которые служат отличной демонстрацией этих возможностей.

Ryse: Son of Rome. Фото Ryse: Son of Rome

Рим выглядит красиво и очень детально: разработкой игры занималась студия, выпустившая серию Crysis — CryEngine. Среди комьюнити куча восторженных отзывов о ярких сценах и невероятной физике во время эпичных боев. Сцены казней — жестокие, вязкие и с большим количеством различных анимаций. При этом игра прилично оптимизирована, поэтому геймплей плавный и приятный.