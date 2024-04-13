В приложении СберБанка теперь можно покупать игры и пополнять аккаунты

В СберБанк Онлайн появился сервис по покупке игр на иностранных сервисах.

СберБанк Онлайн. Фото СберБанк

Чтобы купить игру или пополнить аккаунт, необходимо зайти в приложение банка, открыть вкладку «Платежи», выбрать «Отдых и развлечения», перейти в раздел «Игры», найти нужную и оплатить, указав сумму и e-mail.

Также игроки могут пополнить кошельки и купить игры через сервис от МТС, на сайте Kupikod, Plati.Market и др.