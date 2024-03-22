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22 марта, 20:00

В новом геймплее «Смуты» показали драки и стелс — закликивание не прокатит

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Cyberia Nova

Авторы «Смуты» выпустили новый дневник разработки, в котором рассказали о боевой системе. По словам продюсера проекта, играть в «Смуту» сложнее, чем кажется со стороны, и просто так «закликивать» противников не получится.

Геймерам придется атаковать быстрыми или сильными ударами, блокировать, парировать и уворачиваться. Противники посильнее умеют пробивать блок, а удачные удары позволят накопить и использовать эффекты вроде критического урона или оглушения. Кроме того, игроку доведется драться сразу с несколькими врагами — вплоть до пяти, и они будут пытаться его окружить.

Смута. «Смута» становится все лучше — разработчики учли претензии игроков

Появятся в «Смуте» и побочные механики — от стелса до запугивания и дипломатии. Выход игры назначен на 4 апреля.

Источник: DTF
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