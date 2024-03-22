В новом геймплее «Смуты» показали драки и стелс — закликивание не прокатит

Авторы «Смуты» выпустили новый дневник разработки, в котором рассказали о боевой системе. По словам продюсера проекта, играть в «Смуту» сложнее, чем кажется со стороны, и просто так «закликивать» противников не получится.

Геймерам придется атаковать быстрыми или сильными ударами, блокировать, парировать и уворачиваться. Противники посильнее умеют пробивать блок, а удачные удары позволят накопить и использовать эффекты вроде критического урона или оглушения. Кроме того, игроку доведется драться сразу с несколькими врагами — вплоть до пяти, и они будут пытаться его окружить.

Появятся в «Смуте» и побочные механики — от стелса до запугивания и дипломатии. Выход игры назначен на 4 апреля.