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Сегодня, 13:30

The Witcher 4 не будет копировать третьего «Ведьмака» — новую часть сделают другой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Witcher 3.
Фото CD PROJEKT RED

Представители CD PROJEKT RED рассказали, что хотят подарить игрокам новый опыт в The Witcher 4.

Witcher 3.
Фото CD PROJEKT RED

Создание новой игры — это всегда креативный риск, особенно когда пытаешь раздвинуть привычные рамки и исследовать что-то новое. Я хочу сказать, что не стоит ждать от игры «третьего Ведьмака в новой обертке.

Мы естественно будем опираться на уже полученный опыт, но с добавлением новых геймплейных элементов и механик, — рассказал исполнительный директор студии Михал Новоковский.

Ведьмак 3. The Witcher 3 запустили на смартфоне Android в 30 FPS

Работа над The Witcher 4 сейчас идет полным ходом. Никаких дат релиза пока нет.

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