На Павелецком вокзале теперь можно поиграть в Dota 2 и CS2 — там появился компьютерный клуб

На втором этаже Павелецкого вокзала в Москве появился компьютерный клуб.

Игровая станция «Павелецкая». Фото РЖД, Telegram

Для игроков будут доступны ПК, PlayStation 5 и автосимуляторы. Цена на развлечения будет зависеть от количества часов, проведенных в игровом клубе.

«Пока «Павелецкая» — первая игровая станция, открывшаяся на вокзале страны. Изучим опыт и примем решение о тиражировании услуги», — заявляют в РЖД.