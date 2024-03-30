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Сегодня, 14:30

Появилось 7 минут геймплея The Sims 5 — в игре появится открытый мир

Богдан Виноградов
Корреспондент
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«Слитый» билд The Sims 5 для Android продолжает радовать геймеров открытиями. Так, именно эмуляция этой версии позволила записать геймплейное видео продолжительностью почти 7 минут.

Правда, персонажей в нем нет, но зато можно посмотреть на обустройство дома и небольшую улицу. Утекла в Сеть и предполагаемая карта The Sims 5, основываясь на которой можно предположить, что в игре будет открытый мир.

The Sims 4. Геймеры в гневе от графики The Sims 5 — графика в игре хуже, чем на смартфонах

Точная дата релиза The Sims 5 сейчас неизвестна.

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