Появилось 7 минут геймплея The Sims 5 — в игре появится открытый мир

«Слитый» билд The Sims 5 для Android продолжает радовать геймеров открытиями. Так, именно эмуляция этой версии позволила записать геймплейное видео продолжительностью почти 7 минут.

Правда, персонажей в нем нет, но зато можно посмотреть на обустройство дома и небольшую улицу. Утекла в Сеть и предполагаемая карта The Sims 5, основываясь на которой можно предположить, что в игре будет открытый мир.

Точная дата релиза The Sims 5 сейчас неизвестна.