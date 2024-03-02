«Новая эра серии» — инсайдер раскрыл детали Assassin's Creed Red

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новыми подробностями Assassin's Creed Red. По его словам, из-за обновленной версии движка разработчикам пришлось переработать практически все — от паркура и анимаций, поэтому ждать от новой игры нужно ни много ни мало, а «новой эры» для франшизы.

Боевка будет похожа на Assassin's Creed: Valhalla в более брутальной версий — с кровью и отрубленными конечностями. А вот стелс напомнил о серии Splinter Cell — можно тушить факелы и ложиться на землю. Будет расширена и механика строительства из предыдущей игры — постройки получится кастомизировать.