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2 марта, 15:10

«Новая эра серии» — инсайдер раскрыл детали Assassin's Creed Red

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новыми подробностями Assassin's Creed Red. По его словам, из-за обновленной версии движка разработчикам пришлось переработать практически все — от паркура и анимаций, поэтому ждать от новой игры нужно ни много ни мало, а «новой эры» для франшизы.

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Боевка будет похожа на Assassin's Creed: Valhalla в более брутальной версий — с кровью и отрубленными конечностями. А вот стелс напомнил о серии Splinter Cell — можно тушить факелы и ложиться на землю. Будет расширена и механика строительства из предыдущей игры — постройки получится кастомизировать.

Источник: DTF
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