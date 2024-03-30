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Сегодня, 21:25

Мошенники «продали» школьнице робобаксы за 400 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Roblox Corporation

Третьеклассница из Санкт-Петербурга потратила 97 тысяч рублей и влезла в кредиты ради бесплатной внутриигровой валюты для Roblox.

Пример дипфейка. Нейросеть помогла мошенникам украсть десятки миллионов долларов

Разумеется, взамен она не получила ничего кроме проблем — девочку «обрабатывали» мошенники, в очередной раз завлекающие маленьких жертв посулами бесплатных робаксов.

К счастью для жертвы, сотрудники банка быстро аннулировали кредит на 300 тысяч и две кредитные карты, которые она успела оформить.

Увы, подобные случаи происходят постоянно. 19 марта 10-летняя девочка из Кызыла точно таким же образом «подарила» злоумышленникам 470 тысяч рублей и оформила кредитную карту на сумму в 295 тысяч.

Источник: Mash
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