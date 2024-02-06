Нейросеть помогла мошенникам украсть десятки миллионов долларов

Полиция Гонконга расследует дерзкое мошенничество, стоившее неназванной компании 25,6 миллиона долларов. Злоумышленники обманом заставили сотрудника фирмы перевести указанную сумму на несколько счетов, притворившись для этого его начальством.

И речь шла не об обычном звонке — была создана целая видеоконференция, все участники которой, за исключением жертвы, были мошенниками, использующими нейросети, чтобы менять облик и голос. Этого оказалось достаточно, а сам факт преступления вскрылся только через неделю.