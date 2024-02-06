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Сегодня, 15:05

Нейросеть помогла мошенникам украсть десятки миллионов долларов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Полиция Гонконга расследует дерзкое мошенничество, стоившее неназванной компании 25,6 миллиона долларов. Злоумышленники обманом заставили сотрудника фирмы перевести указанную сумму на несколько счетов, притворившись для этого его начальством.

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И речь шла не об обычном звонке — была создана целая видеоконференция, все участники которой, за исключением жертвы, были мошенниками, использующими нейросети, чтобы менять облик и голос. Этого оказалось достаточно, а сам факт преступления вскрылся только через неделю.

Источник: Ars Technica
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