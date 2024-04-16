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Сегодня, 11:49

Maelstorm поделился ожиданиями от ESL One Birmingham-2024

Алина Савинова
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Профессиональный комментатор и инсайдер Владимир Maelstorm Кузьминов рассказал, что думает о раскладах на предстоящем ESL One Birmingham-2024.

По его мнению, результаты Elite League никак не влияют на общую картину фаворитов и андердогов на LAN в Бирмингеме.

«В преддверии ESL One Birmingham-2024 совершенно ничего не изменилось. Единственное — Team Spirit очень плохо выглядела на Elite League, и в Бирмингеме она может не котироваться как сильная команда. Я рассматриваю ESL One Birmingham-2024 как «маленький кирпичик» в общее положение дел. Вот представьте, что условно Team Spirit выиграет турнир, Team Falcons займет третье место, а китайские команды остановятся в топ-6. Мы получим абсолютно ту же картину, что была в начале сезона. Для каких-то конкретных выводов нужна дистанция. На данный момент расклады абсолютно не отличаются от тех, что были в январе 2024 года. И я не вижу никаких тенденций», — приводит Cybersport.Metaratings.ru слова Кузьминова.

Также Maelstorm полагает, что если Team Spirit снова плохо выступит, то в команде могут быть кадровые перестановки.

ESL One Birmingham-2024 пройдет с 22 по 28 апреля. Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 долларов. Всего в нем примут участие 12 команд.

Источник: Metaratings.ru
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