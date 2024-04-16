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16 апреля, 11:10

В российском экшене «Война Миров: Сибирь» сыграют актеры театра

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото 1C

В ожидаемом российском экшене «Война миров: Сибирь» будут принимать участие актеры Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Причем их роли не ограничатся озвучкой — помимо голосов внутриигровые персонажи позаимствуют у актеров внешность и движения.

В ролике, который выложили разработчики из 1C Game Studious, можно наблюдать использование технологии захвата движения «Mocap».

Война миров. Детали «Войны Миров: Сибирь» — в российской игре покажут Санкт-Петербург начала XX века

По словам разработчиков, в игре будет сложная и интересная история — и для нее понадобятся актеры, которые помогут создать убедительных персонажей.

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