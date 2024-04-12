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Сегодня, 17:20

По игре Fallout вышел сериал — где его посмотреть бесплатно и на русском

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото Amazon
Ядерные пустоши теперь не только в игре.

11 апреля состоялась премьера сериала Fallout, снятого по мотивам одноименной игры от Bethesda. Критики остались очень довольны результатом, а зрители пока только формируют свое мнение о сериале. Где его посмотреть?

Фото Amazon
Сюжет сериала Fallout вкратце

Сериал рассказывает о девушке Люси, которой предстоит выбраться из ядерного убежища и исследовать пустоши во имя спасения тех, кто ей дорог.

Действие экранизации происходит через девять лет после событий Fallout 4.

Фото Amazon

Где посмотреть Fallout на русском языке

На Rutube-канале «Фильмач» весь сериал доступен в 4К с русскими субтитрами, поэтому если вы не против английского языка, то посмотреть можно там.

Фото Amazon

Если же вам хочется слышать в сериале русскую речь, то посмотреть сериал можно на нескольких сайтах: Fallout-Serial.Online, Fallout-TVseries, Lordfilm. Там доступны как русские субтитры, так и русская (неофициальная) озвучка.

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