Для «Смуты» вышел первый патч на 21 гигабайт — что исправили разработчики

5 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч на 21 ГБ.

Смута. Фото Cyberia Nova

Изменений в нем, к сожалению, не сильно много — были исправлены баги, связанные с авто-сейвами; софт-локи, которые возникали при одновременном старте диалога с NPC и призывом лошади, а также баг, при котором на некотором железе могли пропускаться 2D-катсцены.

«Смута» вышла 4 апреля и собрала смешанные отзывы от игроков. Многие хвалили в игре графику и сеттинг, но ругали все остальное.