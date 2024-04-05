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Сегодня, 17:55

Для «Смуты» вышел первый патч на 21 гигабайт — что исправили разработчики

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Смута.
Фото Cyberia Nova

5 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч на 21 ГБ.

Смута.
Фото Cyberia Nova

Изменений в нем, к сожалению, не сильно много — были исправлены баги, связанные с авто-сейвами; софт-локи, которые возникали при одновременном старте диалога с NPC и призывом лошади, а также баг, при котором на некотором железе могли пропускаться 2D-катсцены.

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«Смута» вышла 4 апреля и собрала смешанные отзывы от игроков. Многие хвалили в игре графику и сеттинг, но ругали все остальное.

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